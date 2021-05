Decreto sostegni bis, cosa prevede il pacchetto scuola (Di giovedì 20 maggio 2021) Decreto sostegni bis, via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo dl con un importante pacchetto di misure anche per il mondo della scuola: dalle norme per l’ordinato avvio del prossimo anno scolastico, al Fondo per consentire alle scuole di continuare ad affrontare l’emergenza sanitaria, fino al piano di reclutamento pensato per coprire le cattedre vacanti, in vista di settembre, ma anche per avviare un nuovo corso nel reclutamento degli insegnanti, a partire dall’accelerazione delle assunzioni sulle materie scientifiche (materie STEM). Ecco cosa prevede il ‘pacchetto’ scuola. L’avvio del nuovo anno scolastico. Il provvedimento varato oggi consente al Ministro dell’Istruzione di velocizzare l’iter delle procedure necessarie per l’avvio del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021)bis, via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo dl con un importantedi misure anche per il mondo della: dalle norme per l’ordinato avvio del prossimo anno scolastico, al Fondo per consentire alle scuole di continuare ad affrontare l’emergenza sanitaria, fino al piano di reclutamento pensato per coprire le cattedre vacanti, in vista di settembre, ma anche per avviare un nuovo corso nel reclutamento degli insegnanti, a partire dall’accelerazione delle assunzioni sulle materie scientifiche (materie STEM). Eccoil ‘. L’avvio del nuovo anno scolastico. Il provvedimento varato oggi consente al Ministro dell’Istruzione di velocizzare l’iter delle procedure necessarie per l’avvio del ...

