Colori delle regioni: cambiano i parametri per decretare la zona di rischio (Di giovedì 20 maggio 2021) Cambiamento in corso per la scelta dei parametri utili a decretare i Colori delle regioni. L'indice Rt sarà infatti sostituito da altre variabili che il Cts sta considerando importanti, in questa fase, per monitorare l'andamento del virus. Stiamo attraversando una fase che lascia ben sperare: la campagna vaccinale sta proseguendo e a breve anche gli Over 30 potranno cominciare con la prenotazione del vaccino. Moltissime regioni hanno aperto i vaccini agli Over 40 e la percentuale di vaccinati sta crescendo giorno dopo giorno. Insomma la speranza di uscire presto da questo tunnel si fa sempre più forte anche se non bisogna abbassare la guardia, come ripetuto più volte dagli esperti. Ecco perché anche nei prossimi mesi sarà fondamentale monitorare la situazione e decidere, in base ai ...

