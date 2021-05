Bomber vs King, gol di Claudio Marchisio ed è 0-2 (VIDEO) (Di giovedì 20 maggio 2021) Il VIDEO del gol di Claudio Marchisio in Bomber vs King ed è 0-2 nell’amichevole contro la violenza sulle donne. A Roma allo stadio dei Marmi tante vecchie glorie in campo e una di queste, ritiratosi di recente, è l’ex centrocampista della Juventus, che si propone sulla sinistra e con un diagonale rasoterra batte Chimenti siglando il raddoppio dei King. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildel gol diinvsed è 0-2 nell’amichevole contro la violenza sulle donne. A Roma allo stadio dei Marmi tante vecchie glorie in campo e una di queste, ritiratosi di recente, è l’ex centrocampista della Juventus, che si propone sulla sinistra e con un diagonale rasoterra batte Chimenti siglando il raddoppio dei. In alto ildel gol. SportFace.

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - MariAmo19990184 : RT @m_hunziker: Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e leggend… - Gis_Gilbert : Possiamo dire che una partita di #calcio(tra uomini) a sostegno delle #donne SENZA donne, con stereotipo di uomo id… - andrea_percoco : C'è più tensione in bomber vs king che in #LazioTorino - neothehackerV2 : Voglio i Bomber e i King in #SuperLega!! Che campioni, che ricordi! ?? #BomberVSKing ?? -