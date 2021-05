Atp Lione 2021, Sinner irriconoscibile: si arrende a Rinderknech in tre set (Di giovedì 20 maggio 2021) Jannik Sinner esce di scena al torneo Atp di Lione 2021 e lo fa con merito dopo una partita giocata male e senza troppa convinzione. Ad accedere ai quarti, dove se la vedrà con Norrie, è Arthur Rinderknech, che scuote il pubblico di casa giocando un match di alto livello, ma soprattutto con la fortuna dalla sua parte in certi frangenti. Senza giustificazioni, però, il brutto passaggio a vuoto dell’azzurro, che perde contro un avversario distante oltre cento posizioni nel ranking. 6-7(7) 6-2 7-5 il punteggio finale. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set avvio complicato per l’azzurro, che dopo aver tenuto la battuta nel primo game al servizio va invece in difficoltà nel secondo, subendo il break che consente a Rinderknech di allungare sull’1-4. Da qui però la rimonta di Jannik, che trova il controbreak ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Jannikesce di scena al torneo Atp die lo fa con merito dopo una partita giocata male e senza troppa convinzione. Ad accedere ai quarti, dove se la vedrà con Norrie, è Arthur, che scuote il pubblico di casa giocando un match di alto livello, ma soprattutto con la fortuna dalla sua parte in certi frangenti. Senza giustificazioni, però, il brutto passaggio a vuoto dell’azzurro, che perde contro un avversario distante oltre cento posizioni nel ranking. 6-7(7) 6-2 7-5 il punteggio finale. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set avvio complicato per l’azzurro, che dopo aver tenuto la battuta nel primo game al servizio va invece in difficoltà nel secondo, subendo il break che consente adi allungare sull’1-4. Da qui però la rimonta di Jannik, che trova il controbreak ...

