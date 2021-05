Arriva il caldo | weekend 22-23 maggio | prove di estate al Sud

(Di giovedì 20 maggio 2021)il. Da venerdì 21l’alta pressione a matrice sub-tropicale farà grandi passi verso l’Italia. Ai margini dell’anticiclone troveremo come spesso è accaduto in questo periodo, le regioni settentrionali che risentirannormente dell’influenza atlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un giovedì a tratti piovoso sugli Appennini meridionali e sui rilievi del Triveneto, da venerdì l’anticiclone influenzeràrmente il tempo sulle nostre regioni. Fino alinfatti il tempo sarà prevalentemente asciutto, pienamente soleggiato al Sud e con cielo coperto al Nord e al Centro (specie sabato), ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna sui sui settori alpini e prealpini. Le temperature cominceranno lentamente a salire e il ...

Ultime piogge in queste ore, poi il meteo cambia: temperature su il. Da venerdì 21 maggio l'alta pressione a matrice sub - tropicale farà grandi passi verso l'Italia. Ai margini dell'anticiclone troveremo come spesso è accaduto in questo periodo, le ... Giovedì 20. Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: qualche rovescio sul frusinate. Al sud: nubi e isolati piovaschi su Calabria settentrionale e sul casertano Venerdì 21. Al nord: molte nub ... L'anticiclone si sta per affacciare sullo Stivale, portando in dote un aumento delle temperature che coinvolgerà tutta la penisola ad eccezione del Nord, dove il tempo sarà meno stabile a causa dell'a ...