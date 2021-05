Un altro royal baby è in arrivo | la Principessa Beatrice di York è incinta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora un bebè innella famiglia reale britannica. Questa volta si tratta del primogenito della, figlia di Andrea die nipote molto legata alla regina Elisabetta. Laha annunciato il lieto evento - assieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi - per l’autunno prossimo.Buckingham Palace ha confermato ufficialmente la notizia, sottolineando che “la Regina è stata informata ed è felicissima”.di, prima figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha sposato Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano, nel luglio scorso dopo un rinvio imposto dalla pandemia della data iniziale delle nozze fissata a maggio 2020. Il suo bebè sarà il dodicesimo bisnipote per la 95enne ...

Ancora un bebè in arrivo nella famiglia reale britannica. Questa volta si tratta del primogenito della principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e nipote assai legata alla regina Elisabetta, che ...Buckingham Palace ha confermato ufficialmente la notizia, sottolineando che "la Regina è stata informata ed è felicissima" ...La principessa Beatrice è incinta del suo primo figlio con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ad annunciarlo è Buckingham Palace, con un post su Instagram. La Famiglia Reale annuncia che arriverà presto ...