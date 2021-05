Sosterremmo Draghi per il Quirinale | dice Salvini

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Stavolta Sergio Mattarella pare davvero essere categorico nell'annunciare la fine del suo mandato al: "Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi". Quando gli si chiede se il suo partito ha in mente un candidato per l'elezione della più alta carica dello stato, il prossimo febbraio, il segretario della Lega, Matteoche il Carroccio non ha candidati propri e "ilnon dovrebbe avere candidati di parte, mi limito semplicemente a ricordare che se il presidenteritenesse di proporsi ovviamente avrebbe il nostro convinto sostegno". Sulla giustizia,non molla l'idea dei referendum. "Noi abbiamo idee chiare che combaciano in gran parte con quelle del ministro Cartabia", ...