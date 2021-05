Quotazioni oro in crescita | ma non è una novità | i motivi

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Leoro appaiono molto interessanti nelle ultime settimane. Infatti i prezzi sono saliti non di poco e il trend attuale è quello della prosecuzione del ‘rally’ di lungo periodo, iniziato alla fine del 2018. Non dimentichiamo che il record storico dell’oro è stato 2.107 dollari l’oncia, proprio nel momento del culmine della pandemia, quasi a certificare – una volta per tutte – che l’oro è il bene-rifugio per eccellenza. La notizia di oggi, riportata da Ansa, conferma quanto appena detto, giacchè permangono sui massimi da tre mesi leoro sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna infatti un altro 0,2% e passa di mano a 1.873 dollari l’oncia, riporta l’agenzia di stampa. Cerchiamo dunque di capire quali sono le ragione dietro questa fase così positiva del metallo prezioso più ...