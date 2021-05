Laetitia Casta è mamma per la quarta volta, sesso e nome del figlio avuto con Louis Garrel (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laetitia Casta, 43 anni, è diventata mamma del suo quarto figlio, che ha scelto di chiamare Azel: “Deriva da una parola ebraica, significa nobile”, ha raccontato alla rivista francese Public. È il primo figlio nato dall’amore con il regista francese Louis Garrel, 34 anni, che l’attrice ha sposato in gran segreto nel 2017 con una cerimonia in Corsica. Sahteene invece, 19 anni, è nata dalla relazione poi finita con Stéphane Sednaou, mentre dalla storia d’amore con Stefano Accorsi sono nati Atena e Orlando, di 11 e 14 anni. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021), 43 anni, è diventatadel suo quarto, che ha scelto di chiamare Azel: “Deriva da una parola ebraica, significa nobile”, ha raccontato alla rivista francese Public. È il primonato dall’amore con il regista francese, 34 anni, che l’attrice ha sposato in gran segreto nel 2017 con una cerimonia in Corsica. Sahteene invece, 19 anni, è nata dalla relazione poi finita con Stéphane Sednaou, mentre dalla storia d’amore con Stefano Accorsi sono nati Atena e Orlando, di 11 e 14 anni. L'articolo proviene da City Roma News.

