Joao Pedro: «Il Cagliari fa parte di me. Bello giocare con i campioni»

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Instagram del club rossoblù. Le sue dichiarazioni.

CAGLIARI – «Sono sette anni, quasi 250 presenze con il Cagliari. Fa parte di me e della mia storia. Sono contento e fiero di esserne capitano».

RECORD – «Fa piacere ritrovarmi in mezzo a tanti campioni. Ci ho lavorato tanto e raccogliere questi successi ora mi rende veramente orgoglioso».

TIFOSI – «Ci mancano allo stadio perché ci danno sempre una grossa mano. Non vediamo l'ora di rivederli alla Sardegna Arena. Per noi sono fondamentali. Ci siamo abituati a ...

