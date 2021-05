Hodgson dice addio al calcio | l’ultimo valzer dell’eterno Roy

Advertising

Dalla_SerieA : Crystal Palace, Roy Hodgson dice addio al calcio. L'ex Inter lascia dopo 45 anni - - Ticinonline : Roy Hodgson dice basta: «È il momento di lasciare» #royhodgson - lamortevito : Roy #Hodgson annuncia il ritiro al termine della stagione: l’ex tecnico di Inter e Udinese dice basta. @CPFC… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #CrystalPalace, #RoyHodgson dice basta: a fine stagione lascia il calcio dopo 45 anni - CasciatoA : È il momento giusto per me di allontanarmi', dice Frank Lampard tra i potenziali successori Roy Hodgson nella foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Hodgson dice

Roybasta. Dopp 45 anni il manager inglese ha deciso di ritirarsi, lasciando a fine stagione il Crystal Palace ma anche il calcio in panchina. Una figura che rimarrà nella storia dell'...Dopo quattro stagioni al Crystal Palace, Roybasta. L'allenatore che per due volte ha guidato l'Inter e in Italia ha vissuto anche una breve parentesi all'Udinese, all'età di 73 anni, ha deciso di terminare la sua carriera da ...Beppe Bergomi ritiene che il momento decisivo per l'Inter è stata la gara contro la Juventus all'andata. Poi un pensiero anche per Hodgson.LONDRA - Roy Hodgson è pronto a dire basta. Il 73enne inglese si ritirerà al termine della sfida in programma domenica tra il suo Crystal Palace - che ha sempre mantenuto in Premier League nelle ultim ...