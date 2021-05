Covid-19, apre a Battipaglia il primo hub vaccinale per l’agricoltura (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – “Oggi si parte con un settore strategico della nostra economia, vengono vaccinati i lavoratori dell’agricoltura”. Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha commentato l’avvio delle attività presso il centro vaccinale Covid-19 dedicato ai titolari ed ai dipendenti di tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno, localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia e frutto dell’iniziativa di Confagricoltura Salerno, in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. “Attraverso questa iniziativa – ha aggiunto il Governatore – proseguiamo nella vaccinazione delle categorie economiche in un settore particolarmente delicato perché dobbiamo affrontare il tema dei dipendenti delle aziende agricole, con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Oggi si parte con un settore strategico della nostra economia, vengono vaccinati i lavoratori del”. Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha commentato l’avvio delle attività presso il centro-19 dedicato ai titolari ed ai dipendenti di tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno, localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori die frutto dell’iniziativa di Confagricoltura Salerno, in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. “Attraverso questa iniziativa – ha aggiunto il Governatore – proseguiamo nella vaccinazione delle categorie economiche in un settore particolarmente delicato perché dobbiamo affrontare il tema dei dipendenti delle aziende agricole, con ...

