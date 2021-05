Caso Denise Pipitone: “Sono state indicate delle persone” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Continuano ad emergere nuovi dettagli sul Caso Denise Pipitone. La lettera anonima farebbe riferimento ad alcune persone legate al rapimento. La piccola Denise Pipitone (Google Images)Il Caso di Denise Pipitone sembra sempre più vicino ad una svolta. L’arrivo di una lettera anonima consegnata all’avvocato Frazzitta potrebbe aprire nuovi ed imprevisti scenari. Il legale di mamma Piera però ora ha bisogno di un altro sforzo da parte di questa persona, qualche altro tassello per mettere insieme tutto il mosaico. L’avvocato ha già più volte fatto appelli televisivi chiedendo a questa persona di farsi avanti garantendogli la massima discrezionalità. La speranza è che il mittente della lettera si faccia avanti per chiarire ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Continuano ad emergere nuovi dettagli sul. La lettera anonima farebbe riferimento ad alcunelegate al rapimento. La piccola(Google Images)Ildisembra sempre più vicino ad una svolta. L’arrivo di una lettera anonima consegnata all’avvocato Frazzitta potrebbe aprire nuovi ed imprevisti scenari. Il legale di mamma Piera però ora ha bisogno di un altro sforzo da parte di questa persona, qualche altro tassello per mettere insieme tutto il mosaico. L’avvocato ha già più volte fatto appelli televisivi chiedendo a questa persona di farsi avanti garantendogli la massima discrezionalità. La speranza è che il mittente della lettera si faccia avanti per chiarire ...

