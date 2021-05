Bombardamenti a Gaza | Israele accetterà la tregua?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Proseguono gli scontri trae Hamas. E continuano i. Dove in poco più di una settimana, nella brutalità del conflitto, sono rimasti uccisi 212 palestinesi. Tra cui 61 bambini. Con un bilancio di 1500 persone ferite. Mentreha comunicato 12 vittime, tra cui 2 bambini. Pertanto, gli orrori di questi giorni

Ultime Notizie dalla rete : Bombardamenti Gaza

... la voce di Nadeen, dieci anni, nel mezzo del conflitto israelo - palestinese Proseguono ie una bambina di soli dieci anni, impaurita tra le macerie della minuscolaCity, lancia ...Hamas: 219 morti per, 63 bambini In quasi dieci giorni di continuiisraeliani asono rimasti uccisi 219 palestinesi, di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Lo ha ...Il racconto di Rasha Abushaban, 34 anni, residente nella città di Gaza con i suoi genitori anziani: i bombardamenti, la crisi umanitaria, la distruzione di scuole ed ospedali ...Proseguono gli scontri in Medioriente, con il numero complessivo di razzi lanciati finora da Gaza verso Israele che è salito nella nottata a 3.750. Lo ha reso noto il portavoce militare. Di questi, ha ...