Atalanta, è ora di riscrivere la storia: con la Juve per un trofeo che manca da 58 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Mapei Stadium di Reggio Emilia è pronto ad ospitare questa sera la 73^ finale della Coppa Italia. A contendersela saranno la squadra che ha vinto più edizioni nella storia, ben 13, ossia la Juve e l’Atalanta, che di vittorie può vantare solamente quella epica del 1963. Per la formazione atalantina si tratta della quinta finale della sua ultracentenaria storia. Oltre infatti a quella vinta a Milano contro il Torino, la Dea giocò anche quella del 1987 (persa contro il Napoli), quella del 1996 (persa contro la Fiorentina) e l’ultimo atto di due anni fa nel quale dovette arrendersi a Roma contro la Lazio. Mai come quest’anno però le possibilità che la squadra nerazzurra possa riportare a casa dopo tantissimi anni il trofeo sono davvero elevate. Il gap tecnico tra le due ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Mapei Stadium di Reggio Emilia è pronto ad ospitare questa sera la 73^ finale della Coppa Italia. A contendersela saranno la squadra che ha vinto più edizioni nella, ben 13, ossia lae l’, che di vittorie può vantare solamente quella epica del 1963. Per la formazione atalantina si tratta della quinta finale della sua ultracentenaria. Oltre infatti a quella vinta a Milano contro il Torino, la Dea giocò anche quella del 1987 (persa contro il Napoli), quella del 1996 (persa contro la Fiorentina) e l’ultimo atto di duefa nel quale dovette arrendersi a Roma contro la Lazio. Mai come quest’anno però le possibilità che la squadra nerazzurra possa riportare a casa dopo tantissimiilsono davvero elevate. Il gap tecnico tra le due ...

