Addio a Charles Grodin | volto di «King Kong» e «Beethoven»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ultima parte porta la data di cinque anni fa, ma, prima di decidere, nel 2016, di dedicarsi alla pensione, Charles Grodin ha recitato in oltre sessanta produzioni, tra film e show televisivi. L’attore, scomparso nella sera di martedì per le conseguenze di un cancro al midollo osseo, è stato volto e interprete di ruoli iconici, sublimati – tutti – in King Kong. Allora, era il 1976, Grodin vestiva i panni di Fred Wilson, l’altro uomo, decisamente meno importante di Jeff Bridges, e più determinato a perseguire l’interesse economico della propria compagnia. Grodin, in King Kong, non ha avuto una parte di spicco, ma tanto è bastato a regalargli una popolarità che, pochi anni più tardi, avrebbe conosciuto il suo apice.

E' mortoBrodin. L'attore aveva 86 anni e, come ha annunciato la famiglia, è deceduto dopo una lunga malattia. Il figlio, come ha reso noto la Abc, ha annunciato che il padre era affetto da un cancro ...Charles Grodin, meglio conosciuto per i suoi ruoli in film come Il rompicuori, Prima di mezzanotte e Beethoven, è morto a 86 anni.Facebook Shares E' morto Charles Brodin. L'attore aveva 86 anni e, come ha annunciato la famiglia, è deceduto dopo una lunga malattia. Il figlio, come ha reso noto la Abc, ha annunciato che il padre e ...