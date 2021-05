Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Duro Scontro tra Ida e Riccardo! (Di martedì 18 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida e Riccardo litigano quando lei esprime un parere sulla discussione con Roberta, mentre in studio Mauro e Lisa annunciano il loro matrimonio… Nella Puntata quotidiana si è tornati a Riccardo e Roberta. Ad un certo punto della discussione, però, si è intromessa anche Ida che ha dato la sua opinione in modo piuttosto acceso. Al centro dell’attenzione ci sono stati nuovamente Elisabetta e Luca. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida litiga con Riccardo! Si riparte dalla brutta discussione di Roberta e Riccardo. La Di Padua chiede al cavaliere se allora tutto quello che c’è stato tra loro è stato finto, comprese le sue lacrime quando arrivò ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 18 maggio 2021)di: Ida e Riccardo litigano quando lei esprime un parere sulla discussione con Roberta, mentre in studio Mauro e Lisa annunciano il loro matrimonio… Nellaquotidiana si è tornati a Riccardo e Roberta. Ad un certo punto della discussione, però, si è intromessa anche Ida che ha dato la sua opinione in modo piuttosto acceso. Al centro dell’attenzione ci sono stati nuovamente Elisabetta e Luca. Ecco che cosa è successodi: Ida litiga conSi riparte dalla brutta discussione di Roberta e Riccardo. La Di Padua chiede al cavaliere se allora tutto quello che c’è stato tra loro è stato finto, comprese le sue lacrime quando arrivò ...

