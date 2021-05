(Di martedì 18 maggio 2021) Lanon è riuscita a far saltare il bunker granata, sprecando anche un rigore con Immobile e colpendo un palo nel finale al 95', in pieno recupero, su un colpo di testa di Lazzari. Il Toro ha stretto i denti, a tratti si è dimostrato stoico, di fronte alle folate offensive biancocelesti, e alla fine può finalmente archiviare questa stagione.della partita L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Torino (eroe Sirigu) fa pari con la Lazio (0-0) ed è salvo. Benevento in B con Parma e Crotone - OdeonZ__ : Spezia-Torino, le pagelle: Nzola eroe da 7,5. Vojvoda da incubo: è 4 - infoitsport : Spezia-Torino, le pagelle: Nzola eroe da 7,5. Vojvoda da incubo: è 4 - sportli26181512 : Spezia-Torino, le pagelle: Nzola eroe da 7,5. Vojvoda da incubo: è 4: Spezia-Torino, le pagelle: Nzola eroe da 7,5.… - renmen2306 : ciao piccolo Angelo domani vediamo se ti ricorderanno a Torino come meriti perchè sei un EROE -

Ultime Notizie dalla rete : Torino eroe

La Gazzetta dello Sport

Pare che tra le grandi città al voto,, Milano, Napoli e Roma proprio nel golfo si stia ... Le nette vittorie dell'ex magistrato, allora sostenuto da Italia dei Valori dell'di Mani Pulite, ......Articoli correlati Albenga Cronaca Lutto ad Albenga per la scomparsa di Giorgio Gandolfodell'..."Piano Speditivo della Viabilità In merito alla chiusura del tratto dell'autostrada A6- ...I due senatori sono al passo d'addio, e stasera potrebbero giocare l'ultimo match all'Olimpico con la maglia della Lazio.Settimana torinese per Alessio Boni, dalla Mole al Circolo dei Lettori, per raccontare il suo esordio letterario “Mordere la nebbia”.