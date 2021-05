Sail Gp | macchina organizzativa in pieno fermento

(Di martedì 18 maggio 2021) ” Le banchine erano state prelevate nelle scorse settimane da Kyma Servizi dal pontile di via Garibaldi – dichiara l’assessore comunale all’ambiente e alle società partecipate Paolo Castronovi – successivamente gli addetti della partecipata municipale le hanno sottoposte ad una operazione di pulizia e manutenzione nella darsena prospiciente la sede aziendale e ieri mattina sono tornate nella disponibilità dell’organizzazione diGp che provvederà alla loro collocazione nelle acque di Mar Grande per realizzare il punto di approdo dei catamarani ultraleggeri. La riqualificazione dei pontili è uno degli obiettivi di amministrazione Melucci e le esigenze logistiche della competizione internazionale ci hanno consentito di anticipare i tempi “- conclude. ” Grazie alla professionalità dei nostri tecnici abbiamo portato a termine nei tempi previsti e con successo un ...

Riflettori puntati sulle macchine volanti, i catamarani F50 del SAIL GP, il circuito internazionale che ha aperto la seconda stagione di regate nelle acque esotiche di Bermuda.