Proteste in Germania: “Chiunque diffonda l’antisemitismo verrà punito” (Di martedì 18 maggio 2021) A seguito di un’ondata di Proteste anti-israeliane in tutta la Germania legate alla continua violenza tra Israele e Gaza, i leader politici qui hanno promesso di reprimere i manifestanti che hanno usato l’antisemitismo attaccando le istituzioni ebraiche. Cosa dichiarano i politici a seguito delle Proteste in Germania? “Chiunque diffonda odio antisemita sentirà tutta la forza Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) A seguito di un’ondata dianti-israeliane in tutta lalegate alla continua violenza tra Israele e Gaza, i leader politici qui hanno promesso di reprimere i manifestanti che hanno usatoattaccando le istituzioni ebraiche. Cosa dichiarano i politici a seguito dellein? “odio antisemita sentirà tutta la forza

Advertising

mortaccivs : @sabrina__sf Solo in Italia può parlare liberamente. In Germania e' stata arrestata per proteste. Il paese dei balo… - lifegate : Una settimana di proteste contro il Vaticano. Il motto è #liebegewinnt: “l’amore vince”. - Silvergio2377 : RT @ChiaraT4U: @pabblusha @Max18362869 @Gianmar26145917 Che non cambi nulla non credo... Madrid e in Scozia ha vinto la destra. Le proteste… - RenzoCianchetti : RT @ChiaraT4U: @pabblusha @Max18362869 @Gianmar26145917 Che non cambi nulla non credo... Madrid e in Scozia ha vinto la destra. Le proteste… - Gianmar26145917 : RT @ChiaraT4U: @pabblusha @Max18362869 @Gianmar26145917 Che non cambi nulla non credo... Madrid e in Scozia ha vinto la destra. Le proteste… -