Pirlo: “Fisicamente stiamo bene, che bello ritrovare il pubblico” (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta, Andrea Pirlo, ha trattato diversi temi, come la condizione fisica dei suoi. Queste le sue parole: “Abbiamo diverse situazioni perché i giocatori d’attacco stanno tutti bene. Domani decideremo chi giocherà. Come stiamo? A livello fisico molto bene, i dati ci danno ragione. LA squadra corre e sprinta più degli altri, anche in 10 con l’Inter abbiamo lavorato bene. Fisicamente stiamo bene, ma ora è la testa che conta di più: se la testa sta bene le gambe vanno da sole”. Il pubblico? “E’ una cosa bella, entusiasmante. Abbiamo giocato in Champions con un po’ di spettatori e la differenza si nota. Ci sono squadre abituate ad avere pressioni e tifosi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta, Andrea, ha trattato diversi temi, come la condizione fisica dei suoi. Queste le sue parole: “Abbiamo diverse situazioni perché i giocatori d’attacco stanno tutti. Domani decideremo chi giocherà. Come? A livello fisico molto, i dati ci danno ragione. LA squadra corre e sprinta più degli altri, anche in 10 con l’Inter abbiamo lavorato, ma ora è la testa che conta di più: se la testa stale gambe vanno da sole”. Il? “E’ una cosa bella, entusiasmante. Abbiamo giocato in Champions con un po’ di spettatori e la differenza si nota. Ci sono squadre abituate ad avere pressioni e tifosi ...

Advertising

fcin1908it : Juventus, Pirlo: “Finale guadagnata sul campo, vogliamo vincere. Con l’Inter…” - noianononhodet1 : @84Andreac @giorgiopriami @FBiasin con la Roma la squadra scesa in ciabatte aveva vinto...semplicemente Pirlo ha co… - roby81juve : @Marco_viscomi Si ma credo neanche di pirlo che non ha mai avuto calciatori ben messi fisicamente e non ha mai avut… -