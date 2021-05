Piazza Affari positiva in un’Europa cauta

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performancemostrata a. A sostenere l’andamento moderatamente positivo dei Listini europei è la prospettiva di un progressivo allentamento delle restrizioni anti-Covid in molti Paesi europei. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 66,42 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +116 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,04%. Tra gli indici di Eurolandia ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza ...

...44 euro FinecoBank: - 0,93 per cento a 13,83 euro Inwit: - 0,82 per cento a 9,40 euro Vuoi investire sulle azioni che oggi segnano i movimenti di prezzo più interessati a. Il modo più ...il Ftse Mib guadagna lo 0,61%, in linea con Amsterdam (+0,67%), mentre si fermano sotto al mezzo punto percentuale Francoforte (+0,32%), Londra (+0,49%) e Parigi (+0,25%). Tra i ...Confermato il giudizio accumulate da Banca Akros, sulla scia dei conti superiori alle attese. Equita (hold, 18,5 euro) evidenzia che la principale sorpresa positiva è legata alla migliore performance ...Settore bancario in spolvero oggi con l'ottimismo sulla ripresa economica che si fa sentire a livello europeo (+0,7% l'Euro Stoxx Banks). In aggiunta in Italia c'è l'imminente via libera al decreto So ...