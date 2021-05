Palestre, ristoranti e bar al chiuso, fiere, discoteche: tutte le date delle riaperture (Di martedì 18 maggio 2021) Le novità del Decreto Covid approvato dalla cabina di regia sono tante. Il Governo ha optato per l’anticipo di alcune date per fare ripartire delle attività. Per quando sono previste la riapertura Palestre, centri commerciali nel weekend, ristoranti e bar al chiuso anche la sera? Non è finita qui. Anche l’orario del coprifuoco ha subito delle variazioni ed è già in programma una data per la cancellazione definitiva. Vediamo tutte le date delle riaperture. Riapertura Palestre, piscine al chiuso, parchi tematici, stadi: tutte le date La prima riapertura sarà quella dei centri commerciali nel weekend, prevista già per il prossimo sabato 22 maggio. Dal ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) Le novità del Decreto Covid approvato dalla cabina di regia sono tante. Il Governo ha optato per l’anticipo di alcuneper fare ripartireattività. Per quando sono previste la riapertura, centri commerciali nel weekend,e bar alanche la sera? Non è finita qui. Anche l’orario del coprifuoco ha subitovariazioni ed è già in programma una data per la cancellazione definitiva. Vediamole. Riapertura, piscine al, parchi tematici, stadi:leLa prima riapertura sarà quella dei centri commerciali nel weekend, prevista già per il prossimo sabato 22 maggio. Dal ...

