Morto in cantiere a 52 anni: sei indagati per omicidio colposo (Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono sei indagati per la morte di Marco Oldrati, l’operaio di San Paolo D’Argon che ha perso la vita a soli 52 anni sabato 8 maggio precipitando dal ponteggio di un cantiere interno al centro commerciale La Fornace di Tradate, in provincia di Varese. Si tratta di sei persone responsabili a vario titolo della sicurezza nell’area in cui si è verificata la tragedia. Il fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo è stato aperto come atto dovuto dopo che lunedì pomeriggio è stata effettuata l’autopsia sul cadavere dell’uomo, sposato e padre di due figlie, alla quale hanno partecipato il medico legale scelto dal pm Anna Zini, la dottoressa Chiara Rossetti, e il consulente tecnico Matteo Ballarini dello studio legale Giesse, scelto dalla famiglia della vittima. L’esito dell’esame autoptico, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono seiper la morte di Marco Oldrati, l’operaio di San Paolo D’Argon che ha perso la vita a soli 52sabato 8 maggio precipitando dal ponteggio di uninterno al centro commerciale La Fornace di Tradate, in provincia di Varese. Si tratta di sei persone responsabili a vario titolo della sicurezza nell’area in cui si è verificata la tragedia. Il fascicolo con l’ipotesi di reato diè stato aperto come atto dovuto dopo che lunedì pomeriggio è stata effettuata l’autopsia sul cadavere dell’uomo, sposato e padre di due figlie, alla quale hanno partecipato il medico legale scelto dal pm Anna Zini, la dottoressa Chiara Rossetti, e il consulente tecnico Matteo Ballarini dello studio legale Giesse, scelto dalla famiglia della vittima. L’esito dell’esame autoptico, ...

