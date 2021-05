Le previsioni meteo di mercoledì 19 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) – Nuvole e rovesci al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Ampi soleggiamenti al Sud. – Instabile al Nord, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord e al Sud. Nord – Instabile sulle regioni settentrionali con possibili rovesci sui rilievi alpini Instabile sul Triveneto con rovesci sparsi. Cielo in prevalenza sereno sul quadrante occidentale. Possibili rovesci sui rilievi alpini e sulle zone circostante. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 24 gradi. Centro – Rovesci sparsi al mattino con precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Marche Instabile anche sulle regioni centrali con possibili rovesci che interesseranno la Toscana, le Umbria e le Marche. Possibili rovesci sui rilievi appenninici. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 25 ...

Advertising

Meteolodi : Previsioni meteo estreme, ecco perchè sono quasi sempre sbagliate - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Martedì 18 Maggio 2021 #meteo #18maggio - RSD_studiodelta : ? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 18 maggio 2021 ?? - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le previsioni meteo di oggi #18maggio - fanpage : Le previsioni meteo di oggi #18maggio -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Una quarantina di volontari di Plastic Free Monza Brianza, incuranti delleavverse si sono ritrovati domenica pomeriggio in via Cadore, dietro l'ospedale San Gerardo di Monza, a due passi dalla sede universitaria di medicina e chirurgia, per ripulire la ...Leelaborate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano per domani il transito sul nord Italia di "una debole ondulazione ciclonica" che nel pomeriggio porterà ...PREVISIONI METEOROLOGICHE - Buone meteo-news per i prossimi giorni, quando un cuneo di alta pressione finalmente darà un po' di stabilità ai nostri territori. Temporali e rovesci si sono succeduti per ...Occhi puntati specialmente tra la serata di martedì e la successiva nottata quando è attesa una fase temporalesca piuttosto attiva, con possibile coinvolgimento di alcuni settori della Lombardia. Ora ...