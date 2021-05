Lavoro | Federmanager | solo il 18% di dirigenti donne

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente diStefano Cuzzilla ha dichiarato che oggiil 18% deiè una donna, “anche se abbiamo visto che con una presenza femminile, anche ad altissimi livelli, l’azienda funziona meglio, esce meglio dalla crisi”. Per questo Cuzzilla ha sottolineato ospite all’evento ANSA ‘Dal Buonalbuono’, “c’è bisogno di cambiare una mentalità e una cultura in azienda”. “Lo dico anche ai miei colleghi: parlate bene di dare ilallepoi fate le riunioni alle otto di sera quando qualcuna deve tornare a casa. E allora le riunioni facciamole alle 3 di pomeriggio”, ha detto Cuzzilla. Il rappresentate deisi è detto a favore di quote rosa nei consigli di amministrazione, e propone di ...