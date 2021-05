La Canalis dice no al “pensiero unico” ed è opinion leader per Salvini e su Dagospia (Di martedì 18 maggio 2021) Tutti possono dire quello che gli pare, parrebbe. Ma finché quello che dicono è affine al nostro modo di vedere. Insomma: tutti possono dire quello che ci pare. E’ quanto emerge nel dibattito attuale, francamente poco appassionante, tra i nemici del politicamente corretto e i fautori del supposto pensiero unico (quale pensiero unico? Ho realmente difficoltà ad individuarlo con precisione). C’è tanta confusione e troppo spesso si mettono tanti aspetti assieme. Si mette il diritto di parola e d’espressione contro il dovere di difendere chi viene offeso da certe parole. Si danno patenti di intellettualismo mentre si dice di no ad eventuali altri opinion leader. Siamo al muro contro muro, all’ennesimo voi contro noi. Per parecchio tempo è stato i migranti ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 maggio 2021) Tutti possono dire quello che gli pare, parrebbe. Ma finché quello che dicono è affine al nostro modo di vedere. Insomma: tutti possono dire quello che ci pare. E’ quanto emerge nel dibattito attuale, francamente poco appassionante, tra i nemici del politicamente corretto e i fautori del supposto(quale? Ho realmente difficoltà ad individuarlo con precisione). C’è tanta confusione e troppo spesso si mettono tanti aspetti assieme. Si mette il diritto di parola e d’espressione contro il dovere di difendere chi viene offeso da certe parole. Si danno patenti di intellettualismo mentre sidi no ad eventuali altri. Siamo al muro contro muro, all’ennesimo voi contro noi. Per parecchio tempo è stato i migranti ...

