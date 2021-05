Il fratello di Mirko, ucciso per difendere la mamma: “Non è stato un vigliacco, merita giustizia” (Di martedì 18 maggio 2021) Il fratello di Mirko, ucciso per difendere la mamma. Lorenzo Farci, 23 anni, con un post su Facebook ringrazia la comunità di Tortolì e chiede giustizia per suo fratello Mirko, 19 anni, ucciso martedì scorso mentre tentava di difendere la mamma Paola Piras, 50enne gravemente ferita a coltellate del suo ex compagno Masih Shahid: “Mirko non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte”, scrive il fratello. Una lettera per ringraziare la comunità di Tortolì e per chiedere giustizia per Mirko Farci, ucciso martedì scorso a 19 anni mentre tentava di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Ildiperla. Lorenzo Farci, 23 anni, con un post su Facebook ringrazia la comunità di Tortolì e chiedeper suo, 19 anni,martedì scorso mentre tentava dilaPaola Piras, 50enne gravemente ferita a coltellate del suo ex compagno Masih Shahid: “non era unin vita e non lo èneanche nel momento della morte”, scrive il. Una lettera per ringraziare la comunità di Tortolì e per chiedereperFarci,martedì scorso a 19 anni mentre tentava di ...

Advertising

vivere_sardegna : Ucciso per difendere madre da ex, fratello Mirko 'giustizia' - francoe07725067 : Mirko ucciso per difendere la mamma. Il fratello su Fb: «Non era un vigliacco, merita giustizia»… - C6Graziella : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Ucciso per difendere la madre dall’ex a #Tortolì, parla il fratello di Mirko: 'Che sia fatta giustizia' https:… - GUERRIERA110 : Mirko ucciso per difendere la mamma. Il fratello su Fb: «Non era un vigliacco, merita giustizia» - CronacheNuoresi : Omicidio a #Tortolì. Il fratello di #Mirko ringrazia sui social e chiede giustizia - #cronaca #iostoconpaola… -