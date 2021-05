Il Besiktas fa doppietta | dopo il campionato vince anche la Coppa di Turchia | 2-0 all’Antalyaspor

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilfala Superligladi. Successo agevole per 2-0 ai danni dell’Antalyaspor in finale, con entrambe le reti realizzate nella prima frazione di gioco. La sbloccasoli 3? Josef, mentre al 30? è Rosier a trovare il raddoppio. Per i bianconeri si tratta del decimo titolo nellain questione, esattamente a dieci anni di distanza dall’ultimo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

