FLAVIO MONTRUCCHIO AL TIMONE DI PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA | DA STASERA SU REAL TIME

(Di martedì 18 maggio 2021) È uno dei format più seguiti di– la sua versione tradizionale si è chiusa con la media record di quasi 600.000 spettatori e oltre il 2% di share – e ora debutta con uno spin-off dall’ambientazione inedita: una nave da! Il ‘Re di cuori’salpa con il suo carico di concorrenti in cerca dell’anima gemella per “”, in prima assoluta suda martedì 18 maggio alle 21:20. Dopo aver ‘assortito’ più di 250 coppie nelle cene del ristorante cult delle passate stagioni,farà incontrare gli aspiranti fidanzati in una location tutta nuova, con la possibilità di conoscersi non solo a tavola ma, se lo vorranno, anche proseguire con un ...

