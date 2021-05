Fisco, Commissione Ue: entro il 2023 la proposta di regole comuni su tassazione imprese (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha annunciato che intende presentare entro il 2023 un nuovo sistema di regole comuni sulla tassazione delle imprese, con l’obiettivo di “semplificare e rimuovere gli ostacoli” di natura fiscale all’attività imprenditoriale. Questo nuovo “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (Befit), secondo le intenzioni di Bruxelles assicurerà un unico sistema di regole sulle imposte societarie, ridurrà la burocrazia, secondo quanto recita un comunicato, i costi di attuazione e “minimizzerà le opportunità di elusione“, mentre al tempo stesso sosterrà occupazione e lavoro. Tecnicamente oggi la Commissione ha adottato una “comunicazione sulla tassazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha annunciato che intende presentareilun nuovo sistema disulladelle, con l’obiettivo di “semplificare e rimuovere gli ostacoli” di natura fiscale all’attività imprenditoriale. Questo nuovo “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (Befit), secondo le intenzioni di Bruxelles assicurerà un unico sistema disulle imposte societarie, ridurrà la burocrazia, secondo quanto recita uncato, i costi di attuazione e “minimizzerà le opportunità di elusione“, mentre al tempo stesso sosterrà occupazione e lavoro. Tecnicamente oggi laha adottato una “cazione sulla...

