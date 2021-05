Fedez celebra Franco Battiato cullando Vittoria con le sue canzoni

(Di martedì 18 maggio 2021) L’italia è in lutto per la morte di, avvenuta oggi alle prime ore del mattino. Sui social sono infinite le manifestazioni di affetto nei confronti del Maestro e sono in molti a salutarlo dai propri canali.ha voluto rendergli omaggio con un gesto molto tenero. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa diavvenuta questa mattina. Le manifestazioni di vicinanza, affetto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedez celebra

neXt Quotidiano

... l'iniziativa di "Corriere" e "Radio Italia" che per una giornata interai protagonisti ...al Primo Maggio si è lamentato per le ingerenze della Rai sul suo discorso. Lei ha mai sentito ...Il disegno di legge dell'onorevole Zan , in linea con quanto sioggi, ha come obiettivo ... L'intervento dial concertone del primo maggio che ha creato tante polemiche, ha avuto il merito ...Camila Raznovich si é sposata a Milano oggi con il compagno Loic Fleury, noto imprenditore francese conosciuto dalla conduttrice su un'isola greca. Le nozze, come è ...Fedez interviene sul tema con una serie di video-stories nelle quali non si schiera apertamente, ma fa intuire da che parte sta e non risparmia stoccate al governo ...