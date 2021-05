È l'ora della vaccine diplomacy (Di martedì 18 maggio 2021) Nel momento in cui la sua campagna di vaccinazione sta accelerando, l’Unione europea farebbe bene a iniziare a organizzarsi per donare le dosi in eccesso ai paesi poveri. Una prima buona occasione sarà al Global Health Summit di venerdì sotto la presidenza di Mario Draghi e Ursula von der Leyen. Nella pandemia di Covid-19 nessuno sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro. Lo strumento Covax per i paesi a basso e medio reddito fatica a decollare, in particolare dopo che l’India ha deciso di imporre restrizioni alle esportazioni. L’annuncio dell’Amministrazione Biden di sostenere la sospensione della protezione dei brevetti ha fatto molto rumore, ma nulla per risolvere il problema della scarsità di vaccini a livello globale. Con la Cina, l’Ue è l’unico produttore che ha esportato centinaia di milioni di dosi, ma i principali beneficiari (Giappone, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Nel momento in cui la sua campagna di vaccinazione sta accelerando, l’Unione europea farebbe bene a iniziare a organizzarsi per donare le dosi in eccesso ai paesi poveri. Una prima buona occasione sarà al Global Health Summit di venerdì sotto la presidenza di Mario Draghi e Ursula von der Leyen. Nella pandemia di Covid-19 nessuno sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro. Lo strumento Covax per i paesi a basso e medio reddito fatica a decollare, in particolare dopo che l’India ha deciso di imporre restrizioni alle esportazioni. L’annuncio dell’Amministrazione Biden di sostenere la sospensioneprotezione dei brevetti ha fatto molto rumore, ma nulla per risolvere il problemascarsità di vaccini a livello globale. Con la Cina, l’Ue è l’unico produttore che ha esportato centinaia di milioni di dosi, ma i principali beneficiari (Giappone, ...

