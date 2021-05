Covid | Mattarella | ‘progettare futuro insieme | non agitare idee per contrapporsi’

(Di martedì 18 maggio 2021) Brescia, 18 mag. (Adnkronos) – “Questo è il tempo di pensare al, di progettare e realizzarlo, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della visita al Capitolium di Brescia in occasione del restauro della Vittoria Alata. “, che non vuol dire abbandonare le proprie prospettive,e opinioni ma che si confrontano costruttivamente. Confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile. Questo della proiezioneper costruire ilè il messaggio che oggi emerge”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Ed è una condizione che sottolinea quanto grande sia stata la capacità di resistenza della città", ha detto. In un momento come quello pandemico si è compreso "come Paese e come mondo, ...... contrapposizione, di fronte all'evidenza di pericoli di fronte ai quali tutti abbiamo le stesse fragilità e le stesse esigenze", ha proseguito, "nella dimensione nazionale, della nostra ...ROMA, 18 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Brescia. Il capo dello Stato partecipa all'inaugurazione dell'Anno accademico. In realtà la sua visita era programmata pe ...Non è stato certamente un anno facile per i musei che, in tutto il mondo, hanno duramente risentito degli effetti della pandemia da Covid-19. Secondo i dati ... il Presidente della Repubblica Sergio ...