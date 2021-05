Ciciliano (Cts) a Sky: “Epidemia non è finita, virus circola ancora. Ma numeri in calo, impatto riaperture non è stato così evidente” (Di martedì 18 maggio 2021) “Il virus è ancora circolante, l’Epidemia non è finita anche se i numeri migliorano”. così a Sky TG24 Fabio Ciciliano, membro del Cts, ospite di ‘Buongiorno’. L’elemento sostanziale in questa situazione, però, “è quello della riduzione dei numeri registrati in questi ultimi giorni, ponendo l’attenzione soprattutto sul fatto che il 26 Aprile sono cominciate le riaperture graduali e il loro impatto sui numeri non è stato così evidente”. Anche per questo, ha specificato, “alcune riaperture che erano state previste per l’inizio di Giugno sono state anticipate nel mese di Maggio”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Ilnte, l’non èanche se imigliorano”.a Sky TG24 Fabio, membro del Cts, ospite di ‘Buongiorno’. L’elemento sostanziale in questa situazione, però, “è quello della riduzione deiregistrati in questi ultimi giorni, ponendo l’attenzione soprattutto sul fatto che il 26 Aprile sono cominciate legraduali e il lorosuinon è”. Anche per questo, ha specificato, “alcuneche erano state previste per l’inizio di Giugno sono state anticipate nel mese di Maggio”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

ilfattovideo : Ciciliano (Cts) a Sky: “Epidemia non è finita, virus circola ancora. Ma numeri in calo, impatto riaperture non è st… - Moixus1970 : RT @fanpage: L'ammissione di Fabio Ciciliano, membro del Cts. - fanpage : L'ammissione di Fabio Ciciliano, membro del Cts. - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Covid, Ciciliano (Cts) a Sky TG24: 'L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano' - askanews_ita : “Sui vaccini in vacanza temo sia troppo complesso” (Ciciliano del Cts) #vaccini #COVID19 #ctsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciciliano Cts Ciciliano (Cts): "Epidemia non è finita" "Il virus è ancora circolante" "Il virus è ancora circolante, l'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano". Lo ha detto a Sky TG24 Fabio Ciciliano, membro del Cts, ospite di 'Buongiorno'. In questa situazione, ha ricordato, "però c'è un elemento sostanziale che è quello della riduzione dei numeri registrati in questi ultimi giorni, ...

Ciciliano (Cts): "Vaccini in vacanza temo troppo complesso" 'Il virus è ancora circolante, l'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano'. Lo ha detto a Sky TG24 Fabio Ciciliano, membro del Cts, ospite di 'Buongiorno'. In questa situazione, ha ricordato ancora 'però c'è un elemento sostanziale che è quello della riduzione dei numeri registrati in questi ultimi ...

Covid, Ciciliano (Cts) a Sky TG24: "L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano" Sky Tg24 Ciciliano: «L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano» «Il virus è ancora circolante, l’epidemia non è finita anche se i numeri migliorano». Lo ha detto a Sky TG24 Fabio Ciciliano, membro del Cts, ospite ...

Covid, Ciciliano (Cts) a Sky TG24: "L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano" Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, Ciciliano (Cts) a Sky TG24: 'L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano' ...

"Il virus è ancora circolante" "Il virus è ancora circolante, l'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano". Lo ha detto a Sky TG24 Fabio, membro del, ospite di 'Buongiorno'. In questa situazione, ha ricordato, "però c'è un elemento sostanziale che è quello della riduzione dei numeri registrati in questi ultimi giorni, ...'Il virus è ancora circolante, l'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano'. Lo ha detto a Sky TG24 Fabio, membro del, ospite di 'Buongiorno'. In questa situazione, ha ricordato ancora 'però c'è un elemento sostanziale che è quello della riduzione dei numeri registrati in questi ultimi ...«Il virus è ancora circolante, l’epidemia non è finita anche se i numeri migliorano». Lo ha detto a Sky TG24 Fabio Ciciliano, membro del Cts, ospite ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, Ciciliano (Cts) a Sky TG24: 'L'epidemia non è finita anche se i numeri migliorano' ...