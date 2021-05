Chip impiantabile nel corpo umano Misurerà temperatura | pressione e glucosio

Ultime Notizie dalla rete : Chip impiantabile

leggo.it

Leggi anche > Il più piccoloal mondo, descritto nel dossier scientifico pubblicato su Science Advances , è dotato di un sensore che lo rende adatto per un monitoraggio continuo ed ...È come una farmaciasu unche non si esaurisce mai ".Un chip sottocutaneo grande quanto un acaro della polvere, invisibile all'occhio nudo, per tenere sempre sotto controllo la temperatura del corpo. L'innovazione provieniente ...La società analizza le opportunità e i settori più interessanti nel mercato azionario alla luce dei cambiamenti in corso nel percorso verso la ripresa ...