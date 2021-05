“Che pancino…”. UeD, la voce di un bebè in arrivo per l’ex tronista è sempre più forte (Di martedì 18 maggio 2021) La foto sembra parlare chiaro. E il gossip già infuria. La sua storia con il bel tronista, poi naufragata, aveva tenuto incollati milioni di spettatori alla tv. Occhi profondi e sorriso contagioso, aveva vissuto male quei giorni e peggio la fine della storia con Luigi. Sono passati mesi da quei giorni. Irene Capuano ha trovato la forza di ricominciare e nella sua vita è tornato a splendere il sole. A confermarlo è proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. E non è la sola novità: da qualche settimana ha iniziato a frequentare l’Accademia di Moda, per diventare stylist. Non solo, nei prossimi mesi ha in programma diverse avventure, tra cui anche il Coachella. In questo periodo ha preferito, però, il silenzio sulla sua vita sentimentale, nonostante i fan le facessero continue domande riguardanti la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) La foto sembra parlare chiaro. E il gossip già infuria. La sua storia con il bel, poi naufragata, aveva tenuto incollati milioni di spettatori alla tv. Occhi profondi e sorriso contagioso, aveva vissuto male quei giorni e peggio la fine della storia con Luigi. Sono passati mesi da quei giorni. Irene Capuano ha trovato la forza di ricominciare e nella sua vita è tornato a splendere il sole. A confermarlo è propriocorteggiatrice di Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. E non è la sola novità: da qualche settimana ha iniziato a frequentare l’Accademia di Moda, per diventare stylist. Non solo, nei prossimi mesi ha in programma diverse avventure, tra cui anche il Coachella. In questo periodo ha preferito, però, il silenzio sulla sua vita sentimentale, nonostante i fan le facessero continue domande riguardanti la ...

Advertising

Everglow__Onda : RT @knkheejune_: dimenticare nemmeno un minimo particolare. oggi riposa, riempiti il pancino e, se non ti va di essere attiva, rimani spalm… - caterpillarbt : @folklhaylor il pancino che ringrazia - knkheejune_ : dimenticare nemmeno un minimo particolare. oggi riposa, riempiti il pancino e, se non ti va di essere attiva, riman… - I_scr3am : Ho visto lo spot delle #dietorelle e non so come spiegare a mia figlia che non può mangiarle altrimenti le fa male il pancino. - KoolJune : @iKON_Hanbin96 *gli tocca il pancino che è scoperto* ?????? -