Casoria | Gianluca non ce l’ha fatta | muore in ospedale dopo un mese di agonia

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 18 maggio 2021) Non ceCoppola, il ragazzo rimasto ferito in un agguato lo scorso aprile a, in via Europa. Il giovane si è spento all’Cardarelli di Napoli dove era giunto in gravissime condizioni. Inutili i tentativi del personale sanitario di tenerlo in vita.Coppola: ucciso per una ragazza La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.