Canoni locazione non percepiti: come funziona l’esonero Irpef (Di martedì 18 maggio 2021) Una novità che riguarda l’Iperf sui Canoni di locazione non percepiti dai proprietari degli immobili, potrebbe arrivare dalla conversione in legge al decreto “Sostegni”, nello specifico viene introdotta l’esenzione Irpef sulle somme non percepite dai proprietari a partire dal 1° gennaio 2020 indipendentemente dal momento in cui è stato stipulato il contratto. La mancata percezione deve essere provata da una intimazione di sfratto per morosità, o da una ingiunzione di pagamento, e per i contratti di affitto con Canoni non percepiti prima del 1° gennaio 2020, il canone rientra tra le somme imponibili. Canoni locazione non percepiti: la novità nel decreto “Sostegni” Ad introdurre la novità per chi affitta un immobile, dovrebbe (se ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 maggio 2021) Una novità che riguarda l’Iperf suidinondai proprietari degli immobili, potrebbe arrivare dalla conversione in legge al decreto “Sostegni”, nello specifico viene introdotta l’esenzionesulle somme non percepite dai proprietari a partire dal 1° gennaio 2020 indipendentemente dal momento in cui è stato stipulato il contratto. La mancata percezione deve essere provata da una intimazione di sfratto per morosità, o da una ingiunzione di pagamento, e per i contratti di affitto connonprima del 1° gennaio 2020, il canone rientra tra le somme imponibili.non: la novità nel decreto “Sostegni” Ad introdurre la novità per chi affitta un immobile, dovrebbe (se ...

Advertising

DanieleDragone1 : RT @DanieleDragone1: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia dovresti chiedergli come ha preso quel negozio a tor bellamonaca in quanto sono locali del… - panibbi : RT @DanieleDragone1: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia dovresti chiedergli come ha preso quel negozio a tor bellamonaca in quanto sono locali del… - frant42 : RT @DanieleDragone1: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia dovresti chiedergli come ha preso quel negozio a tor bellamonaca in quanto sono locali del… - DanieleDragone1 : @GiorgiaMeloni Cara Giorgia dovresti chiedergli come ha preso quel negozio a tor bellamonaca in quanto sono locali… - LiveSicilia : Infiltrazioni d’acqua e ascensori fermi: “Sospendere i canoni di locazione” -