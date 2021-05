BasicNet | aggiornamento sullo share buy-back plan

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 10 al 14 maggio 2021, ha acquistato 41.000 azioni al prezzo medio di 4,533 euro, per un controvalore di 185.853,49 euro. A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.675.040 azioni proprie, pari al 14,223% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,485 euro.

