Bandiera bianca a mezz’asta

(Di martedì 18 maggio 2021) oggi, è inevitabile, poiché questa rubrica prende nome proprio da quelle note, riascoltate per caso mentre meditavo su come intitolarla, ormai più di cinque anni fa. Battiato cantava in sottofondo ai miei pensieri e quelle due parole di uso comune – così semplici, così candide – mi sono subito parse luccicare dei sensi sovrapposti e stratificati che mi stavo affaticando a cercare: la mia costitutiva arrendevolezza, è naturale; il malinconico patriottismo démodé di Fusinato (“Il mondo infuria / il pan ci manca / sul ponte sventola”); un tocco di meridionalismo snob, visto cheera ladei Borbone in altri tempi e altri spazi; soprattutto, lassù in cima, il vessillo privo di stemma dietro a cui Dante condanna a correre senza requie gli ignavi come me, ai quali mancano le forze necessarie per non restare rassegnati a metà guado o per ...