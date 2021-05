Zazzaroni: “Senza infortuni ed errori di Gattuso il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto” (Di lunedì 17 maggio 2021) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’. Di seguito quanto evidenziato: “Juventus-Inter? Calvarese ha sbagliato totalmente la partita: un concentrato di errori mai visto. La classica giornata dove non ne infili una”. “Irrati? Al Var, per me, si va sempre quando c’è un dubbio. Perché su Cuadrado non vai al Var? Quello è un rigore inesistente, lì doveva intervenire. Parole di Marocchi e Del Piero? Sarà che sono andati i diritti a Dazn. Così come mi auguro che Milenkovic non venga al Napoli. Anche Chiellini fa un volo di mestiere. Sembra che trattenga Darmian, ma fa una caduta impressionante”. “Pioli? Non ha ancora buttato via la chance, il Cagliari ha fatto una partita onesta, da applaudire. Per anni abbiamo visto squadre che si lasciavano un po’ ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’. Di seguito quanto evidenziato: “Juventus-Inter? Calvarese ha sbagliato totalmente la partita: un concentrato dimai visto. La classica giornata dove non ne infili una”. “Irrati? Al Var, per me, si va sempre quando c’è un dubbio. Perché su Cuadrado non vai al Var? Quello è un rigore inesistente, lì doveva intervenire. Parole di Marocchi e Del Piero? Sarà che sono andati i diritti a Dazn. Così come mi auguro che Milenkovic non venga al. Anche Chiellini fa un volo di mestiere. Sembra che trattenga Darmian, ma fa una caduta impressionante”. “Pioli? Non ha ancora buttato via la chance, il Cagliari ha fatto una partita onesta, da applaudire. Per anni abbiamo visto squadre che si lasciavano un po’ ...

Advertising

emanuel31186678 : RT @Ruttosporc: @BausciaCafe @Fazzettino La casta giornalistica in Italia si difende a vicenda anche per le cose peggiori (ricordatevi la d… - GiovanniCarli8 : RT @Ruttosporc: @BausciaCafe @Fazzettino La casta giornalistica in Italia si difende a vicenda anche per le cose peggiori (ricordatevi la d… - macheoooh38 : RT @Ruttosporc: @BausciaCafe @Fazzettino La casta giornalistica in Italia si difende a vicenda anche per le cose peggiori (ricordatevi la d… - Ruttosporc : @BausciaCafe @Fazzettino La casta giornalistica in Italia si difende a vicenda anche per le cose peggiori (ricordat… - FecciaBz : RT @AntonelloAng: @7Robymar Giustamente. E' l'episodio che cambia la partita . Sino a quel momento Inter zero tiri in porta e un rigore reg… -