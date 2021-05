Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 16:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL GIRO D’ITALIA. PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI. RIAPERTE AL TRANSITO LOCALE LA SALARIA PER L’AQUILA, LA SALARIA BIS ALTEZZA VILLA REATINA E LA SS17 DELL’APPENNINO ABRUZZESE. RESTANO INVECE CHIUSE LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI RIETI E LA SR79 TERNANA. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTATE I NOSTRI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. ORA UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA A24 E LA PRENESTINA. DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LO SVINCOLO PER LA ...