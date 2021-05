Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti Livello 1 (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti di Livello 1 all'interno di Twitch: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto il mondo e per farlo, la piattaforma di streaming ha deciso di apportare cambiamenti. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa. Gli abbonati sono fantastici e ogni volta che sottoscrivono un abbonamento con un creator, non fanno che sottolineare la stima nei suoi confronti. Ma oltre a questo, abbonarsi significa qualcosa di più. È un sostegno a lungo termine per gli streamer e i loro contenuti, uno stimolo per spingerli a continuare a creare i loro contenuti per le loro community. Il prezzo di un abbonamento di Livello 1 sul web è più o meno l'equivalente di 4,99 dollari e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffedi1 all'interno di: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto il mondo e per farlo, la piattaforma di streaming ha deciso di apportare cambiamenti. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa. Gli abbonati sono fantastici e ogni volta che sottoscrivono un abbonamento con un creator, non fanno che sottolineare la stima nei suoi confronti. Ma oltre a questo, abbonarsi significa qualcosa di più. È un sostegno a lungo termine per gli streamer e i loro contenuti, uno stimolo per spingerli a continuare a creare i loro contenuti per le loro community. Ildi un abbonamento di1 sul web è più o meno l'equivalente di 4,99 dollari e ...

Advertising

zazoomblog : Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale – NotiziaVideogiochi per P… - infoitscienza : Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale - plutoblockstar : RT @SEDATOBLEND: @elonmusk abbassa la televisione che svegli i vicini. —-> sta sera siamo live 22:30 clicca sul link. - SEDATOBLEND : @elonmusk abbassa la televisione che svegli i vicini. —-> sta sera siamo live 22:30 clicca sul link.… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch abbassa Altiora Motty rientro vincente ... ma la squadra non recepisce lo stimolo del tecnico e abbassa la qualità della prestazione. Arona, ...in streaming della gare casalinghe di Altiora Motty saranno disponibili sulla piattaforma Twitch al ...

Legends of Runeterra: Gli Imperi degli Ascesi - prova Sempre applicando il metro di Twitch, Valorant coi suoi 7,9 milioni di follower guarda da lontano ... è possibile accelerarlo: ogni volta infatti che un eroe Asceso livella, il countdown si abbassa di ...

Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale Multiplayer.it Twitch, in arrivo l'abbassamento del costo degli abbonamenti Livello 1 per renderli più accessibili In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti di Livello 1 all'interno di Twitch: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto i ...

Twitch: Cambio tariffe per abbonamenti di livello 1 Twitch aggiorna e cambia le tariffe per l'abbonamento di livello 1 per agevolare ogni persona in diverse parti del mondo.

... ma la squadra non recepisce lo stimolo del tecnico ela qualità della prestazione. Arona, ...in streaming della gare casalinghe di Altiora Motty saranno disponibili sulla piattaformaal ...Sempre applicando il metro di, Valorant coi suoi 7,9 milioni di follower guarda da lontano ... è possibile accelerarlo: ogni volta infatti che un eroe Asceso livella, il countdown sidi ...In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti di Livello 1 all'interno di Twitch: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto i ...Twitch aggiorna e cambia le tariffe per l'abbonamento di livello 1 per agevolare ogni persona in diverse parti del mondo.