Torre del Greco, incendiato ingresso scuola: indagine in corso (Di lunedì 17 maggio 2021) Torre del Greco, incendiato l'ingresso del liceo d'arte Francesco Degni: non si esclude nessuna pista e gli studenti tornano in dad Istituto d'arte di Torre del Greco Francesco Degni (foto Facebook)Ieri un incendio ha parzialmente danneggiato il portone d'ingresso del Liceo artistico di Torre del Greco Francesco Degni, in provincia di Napoli. Quando le fiamme hanno cominciato a divorare l'ingresso della scuola i primi interventi di soccorsi sono stati fatti dai cittadini della zona di piazza Luigi Palomba e passati che hanno poi avvertiti i Vigili del Fuoco. Con gli interventi dei pompieri le fiamme sono state domate. Ora sui fatti indagano le forze dell'ordine e per consentire la messa in sicurezza e ...

