Tabellone Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta di Belgrado 2021. Sulla terra rossa serba è Yulia Putintseva la testa di serie più alta. Non sono presenti giocatrici azzurri, mentre spiccano nomi interessanti come Badosa, Mladenovic, Tomljanovic e Podoroska. Appuntamento dal 16 al 22 maggio. Tabellone WTA Belgrado PRIMO TURNO (LL) Tomova vs (WC) Radivojevic Fernandez b. Hercog 7-5 6-1 (Q) Jani vs Martincova Kalinskaya vs (6) Mladenovic (4) Badosa b. Petkovic 6-2 6-3 Buzarnescu b. Tig 4-6 7-5 6-3 (WC) Jorovic vs Tomljanovic Stojanovic vs (7) Peterson (8) Kovinic vs (Q) Bucsa Sasnovich vs (Q) Wang (WC) Danilovic vs (Q) Rakhimova (Q) Osorio Serrano vs (3) Zhang (5) Podoroska b. Babos 6-2 4-6 6-3 Dodin b. Kr.Pliskova 6-3 7-5 Van Uytvanck vs (Q) Konjuh (2) Putintseva b. Juvan 4-6 6-2 6-1 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta di. Sulla terra rossa serba è Yulia Putintseva la testa di serie più alta. Non sono presenti giocatrici azzurri, mentre spiccano nomi interessanti come Badosa, Mladenovic, Tomljanovic e Podoroska. Appuntamento dal 16 al 22 maggio.WTAPRIMO TURNO (LL) Tomova vs (WC) Radivojevic Fernandez b. Hercog 7-5 6-1 (Q) Jani vs Martincova Kalinskaya vs (6) Mladenovic (4) Badosa b. Petkovic 6-2 6-3 Buzarnescu b. Tig 4-6 7-5 6-3 (WC) Jorovic vs Tomljanovic Stojanovic vs (7) Peterson (8) Kovinic vs (Q) Bucsa Sasnovich vs (Q) Wang (WC) Danilovic vs (Q) Rakhimova (Q) Osorio Serrano vs (3) Zhang (5) Podoroska b. Babos 6-2 4-6 6-3 Dodin b. Kr.Pliskova 6-3 7-5 Van Uytvanck vs (Q) Konjuh (2) Putintseva b. Juvan 4-6 6-2 6-1 SportFace.

Advertising

EnricoFranco9 : RT @federtennis: Una prima volta in un tabellone #WTA che Lisa #Pigato non dimenticherà mai! A Parma sfida nel 1° turno Serena Williams,… - oktennis : Il racconto dell’esordio di Serena Williams a Parma… e di Lisa Pigato in tabellone WTA. #EmiliaRomagnaOpen #WTAParma - federtennis : Una prima volta in un tabellone #WTA che Lisa #Pigato non dimenticherà mai! A Parma sfida nel 1° turno Serena Wil… - leopnd1 : Con i #IBI21 di Roma in archivio si va a Belgrado e a Parma dove sono in programma due tornei WTA 250 con nomi bell… - Ubitennis : WTA 250 Belgrado: Pavlyuchenkova guida il tabellone, Olga Danilovic in cerca di riscatto -