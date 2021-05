Prati | scoppia la rissa tra sudamericani davanti a un bar | 2 feriti e 3 arresti

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Un gruppetto disi sta picchiando in viale Giulio Cesare”. Questa la segnalazione che alcuni cittadini hanno fatto alle autoradio della Polizia di Stato che pattugliavano via Ottaviano. L’intervento immediato ha permesso di interrompere laprima che giungesse a gravi conseguenze. 3 persone sono state arrestate. I fatti Le autoradio dei commissariatie Monte Mario, nel tardo pomeriggio di ieri, stavano svolgendo dei controlli nei pressi del Vaticano ed hanno raccolto la segnalazione di unaa poche centinaia di metri. LaQuando le 2 pattuglie si sono avvicinate hanno visto distintamente un gruppetto di circa 10 persone, tutte dai tratti somatici tipici delle popolazioni del Sud America, che si picchiavanoad un bar. I ...

