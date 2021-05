Palermo, Pelagotti in piedi sulle montagne russe: la papera di Avellino e le prodezze decisive in chiave playoff (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Nicolò Cilluffo.Palermo, De Rose il faro playoff: “Siamo cresciuti, credo nella Serie B. Filippi e la Juve Stabia, vi dico tutto”SuperPela is back?Sprazzi di luce opaca tra le tangibili crepe di una stagione caratterizzata da alti e bassi.Topiche lampanti, qualche disattenzionedi troppo sul piano tecnico. Critiche pesanti, dubbi mossi da prestazioni altalenanti.Calcare le calde zolle del manto erboso del Renzo Barbera con testa alta e spalle larghe con la consapevolezza di dover diradare le nubi dello scetticismo, insonorizzando il fastidioso eco dei mugugni latenti. Cultura del lavoro, abnegazione. Spirito di sacrificio, voglia di trasformare un sogno in realtà. Il riscatto del leader non tardava ad arrivare. Punti pesanti in dote custoditi da interventi prodigiosi. Parate fondamentali, voce carismatica e sapiente come sibilo onnipresente nelle ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Nicolò Cilluffo., De Rose il faro: “Siamo cresciuti, credo nella Serie B. Filippi e la Juve Stabia, vi dico tutto”SuperPela is back?Sprazzi di luce opaca tra le tangibili crepe di una stagione caratterizzata da alti e bassi.Topiche lampanti, qualche disattenzionedi troppo sul piano tecnico. Critiche pesanti, dubbi mossi da prestazioni altalenanti.Calcare le calde zolle del manto erboso del Renzo Barbera con testa alta e spalle larghe con la consapevolezza di dover diradare le nubi dello scetticismo, insonorizzando il fastidioso eco dei mugugni latenti. Cultura del lavoro, abnegazione. Spirito di sacrificio, voglia di trasformare un sogno in realtà. Il riscatto del leader non tardava ad arrivare. Punti pesanti in dote custoditi da interventi prodigiosi. Parate fondamentali, voce carismatica e sapiente come sibilo onnipresente nelle ...

