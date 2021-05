Operai rientrano dalla quarantena e vengono licenziati | “Pretesto per cacciarci” Il titolare | “Non sono miei dipendenti | ma di una cooperativa” – Video

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il licenziamento di seial ritorno in fabbrica a seguito di 15 giorni difiduciaria ha portato alla luce una serie di accuse da parte dei lavoratori alla Miliardo Yida di Pontecurone, azienda della provincia di Alessandria che si propone come modello di economia circolare con oltre 2mila tonnellate di materiali plastiche riciclati ogni mese. “Hanno usato ildi un ‘cessato rapporto di fiducia’, colpevolizzandoci per aver rispettato la legge italiana che impone laal ritorno dal nostro paese, dov’eravamo andati nel periodo di chiusura aziendale – spiegano i lavoratoridavanti al Comune dove sirecati a incassare la solidarietà del sindaco Rino Feltri – ma guarda casostati, a voce e ...

Advertising

LTremamondo : RT @ilfattovideo: Operai rientrano dalla quarantena e vengono licenziati: “Pretesto per cacciarci”. Il titolare: “Non sono miei dipendenti,… - ilfattovideo : Operai rientrano dalla quarantena e vengono licenziati: “Pretesto per cacciarci”. Il titolare: “Non sono miei dipen… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai rientrano

Il Fatto Quotidiano

Il cantiere e i tempi lunghi I lavori in questioneall'interno di un progetto che fu ... Di conseguenza, glinon possono neanche posare la pavimentazione antitrauma. Abbiamo segnalato ......aver effettuato le analisi chimiche sul prodotto ed avendo riscontrato che i parametri...l'impegno dell'assessorato al Verde Pubblico guidato da Massimo Cirano e grazie al lavoro degli..."L'idea di un'intervento non mi alletta. Il problema si può risolvere con del lavoro muscolare, ed è quello che voglio fare. La caduta? Pol è rientrato in maniera repentina, ma non ha fatto un errore" ...16 mag 2021 - Con soli due album alle spalle, nel 1972 il cantautore romano entra negli studi della Rca di via Tiburtina a Roma e incide un mastodontico concept destinato a fare la storia.