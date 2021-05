Ocasio-Cortez: «Definiscono “sfogo” il mio giudizio su Israele e l’apartheid. Lo sono anche i rapporti dell’Onu o solo le opinioni delle donne?» (Di lunedì 17 maggio 2021) «Gli Stati di apartheid non sono democrazie». Un tweet, quello di Alexandria Ocasio-Cortez, pubblicato il 16 maggio dopo una settimana di bombardamenti su Gaza, che ha suscitato diverse polemiche. La parola «apartheid» è sembrata un’espressione esagerata ad alcuni media, tra cui MSN, che ha definito il suo tweet uno «sfogo». E la deputata democratica statunitense ha risposto. «Quindi – ha twittato in risposta al profilo di MSN – anche le ricerche meticolose e scrupolose dell’Onu, dell’Human Right Watch e di B’Tselem (tra le più importanti ong nel mondo e in Israele) sono considerabili degli sfoghi? O è un termine che Msn riserva solamente alle deputate che citano nei loro articoli?». May 16, 2021 Immagine di copetina: EPA/MICHAEL ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) «Gli Stati di apartheid nondemocrazie». Un tweet, quello di Alexandria, pubblicato il 16 maggio dopo una settimana di bombardamenti su Gaza, che ha suscitato diverse polemiche. La parola «apartheid» è sembrata un’espressione esagerata ad alcuni media, tra cui MSN, che ha definito il suo tweet uno «». E la deputata democratica statunitense ha risposto. «Quindi – ha twittato in risposta al profilo di MSN –le ricerche meticolose e scrupolose, dell’Human Right Watch e di B’Tselem (tra le più importanti ong nel mondo e inconsiderabili degli sfoghi? O è un termine che Msn riserva solamente alle deputate che citano nei loro articoli?». May 16, 2021 Immagine di copetina: EPA/MICHAEL ...

